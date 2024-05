O líder do PSD-Madeira, candidato a novo mandato como presidente do Governo Regional, voltou hoje a reafirmar que não precisa da presença de Luís Montenegro para a campanha na Região e deixou farpas ao principal partido da oposição, que hoje fez uma arruada no Funchal com Marta Temido, cabeça-de-lista do PS às Eleições Europeias e Pedro Nuno Santos, secretário-geral do partido.

“Isso é normal no PS, porque eles precisam sempre de andarilhos e bengalas. Trazem sempre gente de Lisboa. É a tradição do PS: não conseguem comer a sopa sozinhos e precisam sempre que venha alguém ensinar aos madeirenses como se faz campanha”, apontou Miguel Albuquerque, à margem das comemorações do 99.º aniversário do CF Andorinha.

No campo do clube, em Santo António, o presidente do Governo Regional foi bastante saudado pelo presidente do CF Andorinha, Duarte Santos, que enalteceu o papel de Albuquerque na construção das atuais infraestruturas, na altura enquanto autarca do Funchal.

Albuquerque, por seu turno, vincou o papel de antigos sócios da coletividade que lutaram pelo objetivo de construir um novo campo e sugeriu uma homenagem aos mesmos no próximo ano, nas comemorações do 100.º aniversário do Andorinha.

“Este é um clube muito antigo, fundamental na formação desportiva em Santo António, que viveu uma precariedade infraestrutural durante muitos anos, e graças à persistência dos antigos sócios, muitos deles já falecidos como Acácio Pestana, Elmano Gomes ou o pai do Cristiano Ronaldo [Dinis Aveiro], conseguimos arranjar dinheiro para fazer este campo”, lembrou o chefe do Executivo madeirense.