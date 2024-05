O líder do CDS-Madeira apontou, hoje, a importância da rápida aplicação do plano de renovação do peixe espada preto.

José Manuel Rodrigues, que fez campanha em Câmara de Lobos, lembrou que foram os secretários do Mar do CDS no Governo que conseguiram a autorização da União Europeia para a reconversão dos barcos.

O Presidente do CDS referiu que “é preciso dar melhores condições de trabalho e melhores rendimentos aos pescadores e armadores” e apelou a que se valorize o trabalho de quem trabalha no Mar.

José Manuel Rodrigues disse, ainda, que “é bom lembrar aos consumidores o que custa ir à faina, durante dias, para que tenhamos um peixe no prato”.

O líder do CDS voltou a reclamar “a necessidade de convencer os eurocratas de Bruxelas de que a pesca da gata ou xara não prejudica os stocks marinhos e deve ser autorizada”.