O Grupo Vila Baleira Hotels & Resorts convida a visitar a Better Tourism Lisbon (BTL), que se encontra a decorrer no Parque das Nações, para ficar a conhecer as últimas novidades do grupo.

Os visitantes podem assim dirigir-se ao Pavilhão 3, Stand 3D36, para conhecer o novo rebranding da marca, com uma apresentação agendada para dia 13 de março (quinta-feira), pelas 12h00, o novo Hotel Legacy Ithos 5*, e todas as informações sobre a Rota do Atum, a apresentar no dia 14 de março, às 11h30.

Também na feira, entre o Pavilhão 2 e 3, o grupo tem disponível o restaurante Vila Baleira ‘Flavors of Madeira’, com a oferta de um menu madeirense durante toda a exposição, no qual os participantes do evento podem degustar pratos típicos e assistir a vários momentos de Show Cooking, com confecção e preparação de diversas especialidades, como é o caso do Bolo do Caco, da Poncha, do Prego em Bolo do Caco e muitas outras especialidades da Ilha da Madeira.

“Esta será uma oportunidade para saber em primeira mão todas as novidades mais recentes do nosso grupo, que consideramos serem passos importantes na consolidação e desenvolvimento da marca”, afirma Bruno Martins, director geral do grupo Vila Baleira Hotels & Resorts. “Desde a nova imagem da marca até ao novo hotel de cinco estrelas do grupo, o Legacy Ithos, um espaço com 28 quartos projectados para reflectir a beleza natural e a cultura da Ilha de Porto Santo, num misto de luxo e sustentabilidade”, adita.

“Também iremos apresentar a Rota do Atum, uma iniciativa que irá decorrer entre 4 e 7 de Junho. Os Hotéis Vila Baleira, no Porto Santo, irão ser o ponto de encontro de amadores e profissionais gastronómicos, amantes de cozinha e curiosos pela arte, que se reúnem para demonstrar e explorar as mais diversas formas de trabalhar o peixe que dá nome a este festival, o Atum. Iremos ter três países convidados e cinco chefs nacionais dedicados a aplicar as técnicas mais ousadas da culinária, transformando o atum e criando pratos inovadores que surpreendem o paladar dos mais exigentes”, acrescenta Bruno Martins.