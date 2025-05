A Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura endereçou, hoje, ofícios a um conjunto alargado de entidades públicas e privadas no sentido de dar resposta a “um fenómeno crescente e preocupante: a prática ilegal de campismo, pernoita e outras atividades associadas em vias e espaços públicos da Região Autónoma da Madeira, muitas vezes protagonizada por turistas em autocaravanas ou viaturas similares”.

“Esta atuação coordenada surge em resposta a múltiplas denúncias e evidências de comportamentos desregulados e anárquicos, que não apenas desvalorizam a imagem da Madeira enquanto destino turístico sustentável e de excelência, como também colocam em risco a segurança pública e o equilíbrio ambiental de zonas sensíveis, em particular espaços florestais e áreas protegidas”, acrescenta.

De acordo com um comunicado enviado à redação do JM, “foram remetidos ofícios formais às Câmaras Municipais da Região, à AMRAM – Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira, à ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias, à PSP – Polícia de Segurança Pública, ao Serviço Regional de Proteção Civil e à ACIF – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, com vista a envolver todos os agentes institucionais e económicos com responsabilidade direta ou indireta nesta matéria”.

Nos ofícios dirigidos às Câmaras Municipais, foi sublinhada a importância de regulamentar, a nível local, a utilização do espaço público por parte de autocaravanas e viaturas similares.

Leia mais sobre este assunto na edição impressa de amanhã do JM.