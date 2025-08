O Funchal é a segunda cidade do País onde a taxa de esforço por parte das famílias para arrendar casa é maior. Esta taxa fixou-se, no segundo trimestre do ano, em 89% dos rendimentos, percentagem esta que fica apenas atrás da de Faro (90%).

No total do País, o esforço financeiro exigido para arrendar casa aumentou para 83%, mas continua a ser inferior ao da Madeira, de acordo com dados divulgados esta manhã pelo portal imobiliário Idealista, tendo a taxa aumentado, no Funchal, 2% face ao período homólogo.

Em contrapartida, a percentagem de rendimentos que as famílias têm de destinar para comprar uma casa, baixou, no Funchal, 14 pontos percentuais, mas ainda assim é esta a terceira cidade do País onde é exigido o maior esforço, nomeadamente 96% dos rendimentos.