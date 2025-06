Com um investimento de 450 mil euros, a edição de 2025 do Festival do Atlântico vai decorrer entre 6 e 29 de junho, trazendo mais de 200 pessoas envolvidas na organização e uma taxa de ocupação hoteleira que já se situa na casa dos 92%.

A programação foi apresentada esta tarde nos jardins do Museu Quinta das Cruzes pelo secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus.

O festival pretende voltar a transformar os fins de semana de junho num verdadeiro palco de animação, cor e cultura, com propostas espalhadas por vários pontos da Madeira e também pelo Porto Santo. O grande destaque volta a ser o Concurso Internacional de Fogo de Artifício, com a participação de três países, o Reino Unido, Bélgica e Suíça, que competem pelo Troféu do Atlântico (atribuído por um júri) e pelo galardão Madeira Tão Tua, atribuído pelo público que poderá votar nas tômbolas a ser colocadas no centro comercial Plaza Madeira.

A abertura acontece no dia 6 (data em que arranca o Mercado Quinhentista, inserido neste programa), e no dia 28, pelas 22h30, no Cais do Funchal, será apresentado o tradicional espetáculo de encerramento. Já a ilha do Porto Santo recebe, na noite de 23 para 24 de junho, uma sessão especial deste espetáculo de fogo de artifício, concebido pela Macedo’s Pirotecnia.

Entre as muitas iniciativas previstas, destaca-se o regresso do Mercadinho ‘Sunset de Verão’, que contará com 13 barraquinhas na Praça do Povo em funcionamento quinta e domingo das 16h00 às 00h00 e sexta e sábado até à uma da manhã, num apoio aos Sunsets de Verão promovidos na Praça do Povo. Um total de 27 concertos e atuações de DJs na vão ocorrer neste espaço, dos quais 15 concertos gratuitos às 19h00, de quinta a domingo, e 12 sessões com DJs distribuídas pelos mesmos dias.

A componente artística será igualmente reforçada com o Paradise Circus, que apresenta um espetáculo circense nos dias 27, 28 e 29 de junho, às 21h30 na Praça do Povo. Ao nível das artes visuais, a programação inclui a exposição ‘Comunicar Hoje’, patente na Quinta Magnólia, uma mostra no Museu de Fotografia da Madeira, e a Semana Regional das Artes, de 6 a 13 de junho. Em paralelo, decorre o Festival Náutico do Atlântico, de 7 a 15 de junho, e no dia 14 realiza-se a 11.ª edição do Mesclarte.

Também de regresso está a iniciativa Ópera no Pico, que terá lugar nos dias 7, 14, 21 e 28 de junho na Fortaleza do Pico de São João. Este ano, o número de lugares disponíveis para o público será aumentado, permitindo uma maior participação.

Segundo Eduardo Jesus, este festival está bem estabelecido no calendário regional de eventos, recebendo o verão com alegria, descentralizando a cultura e tornando-a acessível a todos, residentes e visitantes.