O espumante ‘Terras do Avô – Mãe 80’ foi distinguido com a medalha de ouro no concurso internacional ‘Brut Experience’, realizado em Lisboa e que pretende avaliar a qualidade de espumantes e brutos naturais do mundo.

Nesta oitava edição, o espumante produzido no Seixal, na Madeira, voltou a ser premiado com ouro, tendo obtido uma melhor classificação relativamente ao ano passado, em que o ‘Mãe 80’ também conquistou a medalha dourada.

Ao JM, Sofia Caldeira, sócio-gerente da empresa Duarte Caldeira Filhos, explicou que este espumante requereu “muita paciência” na sua produção, já que, entre outros aspetos, foi através de um método tradicional e manual, com castas de verdelho e sercial de 2016.

Algo que terá conquistado o painel internacional que avaliou os espumantes em concurso, representativo de todo o setor e constituído por jornalistas e bloggers, enólogos, sommeliers e outros profissionais do ramo. Aliás, este é um espumante que os anos acabam por melhorar, já que, recordou, a pontuação do ano passado foi ultrapassada pela classificação da edição de 2025 do concurso.

A empresária salientou ainda que este espumante é muito especial para a família, uma vez que foi criado para celebrar o 80º aniversário da sua mãe, daí o nome ‘Mãe 80’.