A easyJet liga desde o início de junho a Madeira a mais um aeroporto em Londres. No dia 2 de junho aconteceu o voo inaugural da nova rota entre a Madeira e Luton, em Inglaterra, que possibilita aos madeirenses mais uma rota para visitar as ‘Terras de Sua Majestade’.

Com uma frequência de duas vezes por semana, às segundas e sextas-feiras, esta rota proporciona aos viajantes a oportunidade de viajar para mais um aeroporto da capital inglesa.

“Londres é um destino muito procurado na Europa e esta é mais uma possibilidade de conectar os madeirenses com o Reino Unido, com a nova ligação a Luton. Esta rota é uma demonstração da aposta contínua da easyJet na região para manter o posicionamento como principal companhia aérea da região e reflete o compromisso da easyJet de tornar acessíveis e convenientes as viagens para todos os passageiros”, afirma José Lopes, Diretor Geral da easyJet Portugal.

“A nova ligação regular da easyJet entre Londres-Luton e a Madeira reforça significativamente a conectividade aérea da região, sobretudo com o Reino Unido — o principal mercado internacional da ilha. Com esta nova rota, a easyJet passa a operar 14 ligações semanais diretas para a Madeira, incluindo dos dois aeroportos de Londres (Gatwick e agora Luton), consolidando a sua posição como principal companhia aérea em número de passageiros no destino. Este resultado é fruto do trabalho conjunto entre a ANA | VINCI Airports, o Governo Regional da Madeira, o Turismo de Portugal e a companhia aérea, num esforço contínuo para promover uma operação cada vez mais sustentável, regular e menos dependente da sazonalidade, disponível ao longo de todo o ano”, salientou Karen Strougo, Chief Commercial Officer at ANA | VINCI Airports.