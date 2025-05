Crescimento económico e desburocratização são o caminho

Paulo Pereira, presidente da Delegação Regional da Ordem dos Economistas, entende que o crescimento económico e a desburocratização deverão ser a preocupação dos governantes.

Sobre a progressão do salário mínimo, até aos 1200 euros, diz que não conhece nenhuma contrapartida e alerta que 1/3 é retido pelo Estado para a Segurança Social.

Na opinião do economista, entrevistado esta tarde pelo JM no centro comercial Plaza Madeira, o aumento do salário mínimo coloca dificuldades às pequenas empresas, especialmente as com preços tabelados, como por exemplo, uma tabacaria.

Paulo Pereira entende que a Madeira tem limitações derivadas da Autonomia, que há mudança a fazer, e que o que se pede a uma secretaria “é que desburocratize”.

