Nesta Páscoa, a Coral “lança uma campanha especial que homenageia uma das tradições mais únicas e enraizadas da ilha: o Balamento. Com o objetivo de reforçar os laços culturais e afetivos com os madeirenses, a marca aposta numa comunicação de rua criativa e interativa que resgata esta prática quase esquecida”, diz uma nota da Empresa de Cervejas da Madeira.

O Balamento, um jogo tradicional pascal praticado apenas na Madeira, serve de inspiração para a mais recente campanha da Coral, que convida a população a redescobrir e reviver este momento de partilha e proximidade. Através de mupis espalhados por vários pontos da ilha, os transeuntes serão surpreendidos com mensagens alusivas ao jogo, acompanhadas de um QR Code que conduz a uma página informativa sobre a origem e as regras do Balamento.

Num segundo momento da campanha, a Coral sugere um novo desfecho para o jogo: em vez do habitual saco de guloseimas, que tal brindar a amizade com uma rodada de Coral? Uma proposta que celebra a partilha e reforça o espírito de comunidade.

“Esta campanha é mais do que uma ação publicitária – é uma homenagem à nossa cultura e às tradições que fazem da Madeira um lugar tão especial. A Coral sente-se parte desta identidade e quer continuar a valorizá-la junto das novas gerações”, refere.

Com esta iniciativa, a Coral reafirma o seu compromisso com as raízes madeirenses, promovendo uma tradição que merece ser lembrada, vivida e celebrada com sabor.