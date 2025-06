A BTL – Better Tourism Travel Market atribuiu ontem, na FIL – Parque das Nações, os Prémios BTL 2025, reconhecendo as entidades, empresas e personalidades que mais se destacaram na última edição. Entre os galardoados destacam-se a Madeira com o ‘Prémio Stand Nacional’ e o ‘Prémio Stand Sustentabilidade’ entregue à Savoy Signature.

A distinção reconhece, conforme enaltece a Associação de Promoção da Madeira, o conceito e a originalidade do stand da Madeira na edição de 2025, que se destacou entre as várias participações nacionais e internacionais.

Sob o mote ‘Madeira. É tudo o que apetece’, e antecipando já a próxima campanha promocional do destino, o espaço da Região apresentou-se com um conceito inovador que aliou tecnologia, sustentabilidade e experiências imersivas.

Com uma área de 500 m², o stand recriou de forma contemporânea e sensorial a essência da Madeira e do Porto Santo, conquistando os cerca de 80 mil visitantes que passaram pelo recinto.

“Este prémio vem reforçar o trabalho consistente que tem sido desenvolvido na promoção da imagem da Madeira no mercado nacional, assim como no reforço das relações com operadores, parceiros e o público em geral”, destaca a Associação.

De referir que a última edição contou com um número recorde de 82.000 visitantes, consolidando-se como o principal palco de negócio e de networking da indústria turística em Portugal e já refletiu a ambição de projetar o turismo português numa escala internacional, com foco na inovação, sustentabilidade e nas grandes tendências do setor.

O evento marcou igualmente o lançamento oficial da BTL 2026, que regressa entre 25 de fevereiro e 1 de março do próximo ano.Com o objetivo de reforçar a sua vocação enquanto feira de referência na europa e plataforma de tendências, a BTL 2026 irá introduzir diversas novidades.

Entre elas, destacam-se as sessões de pitch e inovação (TravelTech), o lançamento de uma nova aplicação para visitantes com experiência otimizada, e a criação da Green Zone, um novo espaço inteiramente dedicado à sustentabilidade.

A próxima edição contará com o Algarve como Destino Nacional Convidado e a Figueira da Foz como Município Convidado, reforçando o compromisso da feira com a promoção dos territórios nacionais.

O programa da BTL 2026 incluirá ainda debates e iniciativas em torno das principais tendências globais, como o nomadismo digital, as workations, o turismo inclusivo, a personalização com recurso a IA e dados, o slow tourism, a saúde mental e o turismo regenerativo. Serão mantidas as áreas temáticas de maior sucesso junto do público: BTL LAB, BTL Turismo Religioso, BTL Cultural, BTL LGBTI+, BTL Weddings, BTL Wellness e BTL Village.

O evento volta também a apostar no programa Hosted Buyers, em parceria com a TAP e o Turismo de Portugal, para promover encontros de negócio qualificados e impulsionar o setor a nível nacional e internacional.Segundo Dália Palma, Gestora Coordenadora da BTL, “depois do enorme sucesso da BTL em 2025, temos uma responsabilidade acrescida e um desafio ainda maior.

Em 2026, vamos reforçar o nosso compromisso com a inovação, com o objetivo de continuar a ser a maior plataforma de venda de férias do país e um motor de dinamização do negócio turístico.

Os Prémios BTL 2025 foram atribuídos nas seguintes categorias:

Prémio Stand Nacional: Madeira

Menção Honrosa Stand Nacional: ANA Aeroportos

Menção Honrosa Stand Internacional: TAP Air Portugal

Prémio Stand Criatividade: ANA Aeroportos

Menção Honrosa Stand Criatividade: DHM – Discovery Hospitality Management

Premio Stand Inovação: Comunidade Intermunicipal de Coimbra

Prémio Stand Sustentabilidade: Savoy Signature

Prémio Júri: Grupo Vila Galé

Personalidade: Vítor Silva, Maria Teresa Cardoso e Raul Martin