Bolsa de Lisboa fecha no ‘vermelho’ com Mota-Engil a perder 2,65%

A bolsa de Lisboa fechou hoje no ‘vermelho’, acompanhando as principais praças europeias, com o PSI a cair 0,13% para 7.361,14 pontos, num dia em que a Mota-Engil liderou as quedas a recuar 2,65%.

Das 15 cotadas que integram o PSI, cinco encerraram em terreno positivo, duas inalteradas e as restantes oito em terreno negativo.

A liderar as perdas do índice de referência nacional esteve a Mota-Engil, cujos títulos caíram 2,65% para 4,41 euros, um dia depois de a construtora ter reportado que os lucros atribuíveis ao grupo atingiram 27 milhões de euros no primeiro trimestre, um aumento homólogo de 37%.

Lisboa acompanhou o sentimento vivido nas principais praças europeias, com o britânico FTSE 100 a perder 0,59%, o francês CAC-40 a cair 0,49%, o alemão DAX 0,78% e o espanhol IBEX-35 0,98%.