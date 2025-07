A intervenção no rebocador Ponta do Pargo da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, SA), que decorreu nos estaleiros de Peniche, no âmbito do calendário de manutenções periódicas, ficou concluída esta terça-feira, num investimento de aproximadamente 600 mil euros.

A embarcação – um dos três rebocadores que integram a frota da APRAM – foi submetida a trabalhos de manutenção preventiva no casco, sistema propulsor, válvulas principais, refrigeradores, máquinas principais e auxiliares, equipamento de convés e de segurança, luzes e equipamentos de navegação, e instrumentos de comunicação.

Os trabalhos em doca seca terminaram com a realização de testes não destrutivos e medição de espessura aos principais elementos estruturais da embarcação, a que se seguiram os testes de mar, sob supervisão da sociedade classificadora, da Autoridade Marítima Nacional e da Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM).

“Esta intervenção reflete não apenas uma aposta clara na manutenção estratégica da nossa frota, mas também a capacidade técnica da APRAM para planear, acompanhar e executar operações de elevada complexidade técnica”, enquadra a presidente do conselho de administração dos Portos da Madeira, Paula Cabaço, destacando o envolvimento de toda a tripulação do Ponta do Pargo nos trabalhos de manutenção.

“Quero aqui deixar o justo reconhecimento à dedicação e profissionalismo da tripulação do rebocador, que esteve cerca de dois meses longe de casa e da família para garantir que todo o processo de manutenção decorresse com o rigor e a exigência que se impõem. São as pessoas que fazem a diferença, e temos muito orgulho nas nossas equipas”, sublinhou, referindo-se ao mestre, maquinista, auxiliar de maquinista e aos dois marinheiros do Ponta do Pargo.

Trabalhos que foram coordenados pela Direção de Gestão de Recursos e Ambiente da APRAM, através de Dinarte Abreu. “É mais uma prova de que temos equipas altamente qualificadas e que sabemos rentabilizar os recursos disponíveis, garantindo soluções eficazes e sustentáveis para os portos da Região”, reforça Paula Cabaço.

Esta operação está enquadrada na estratégia definida pela Secretaria Regional da Economia, que tutela a APRAM, de investimento na valorização dos ativos públicos e na modernização das infraestruturas portuárias, com o objetivo de fortalecer a competitividade e a sustentabilidade do setor marítimo-portuário na Região.