O alojamento turístico na Madeira registou, em abril deste ano, a entrada de 221,3 mil hóspedes, os quais geraram 1 093,5 mil dormidas, traduzindo variações homólogas positivas de 11,8% e 12,2%, respetivamente. O segmento da hotelaria concentrou 66,0% das dormidas de abril de 2025 (721,3 mil), crescendo 6,7% em termos homólogos, enquanto o alojamento local (31,5% do total) e o turismo no espaço rural (2,5% do total) subiram 26,0% e 11,1%, pela mesma ordem.

Estes são números da Direção Regional de Estatísticas da Madeira.

Para efeitos de comparabilidade com os dados divulgados pelo INE, é necessário excluir o alojamento local com menos de 10 camas, sendo que, segundo esta lógica de apuramento de resultados, as dormidas do alojamento turístico registaram um acréscimo homólogo de 7,3%, variação inferior à verificada a nível nacional (+9,2%). É de notar que os resultados podem ter sido ligeiramente influenciados pelo efeito calendário, uma vez que, enquanto a Páscoa de 2024 ocorreu em março, em 2025 foi celebrada em abril.

Ainda segundo informação daquela direção regional, Em abril de 2025, todas as 9 regiões NUTS II registaram crescimentos nas dormidas, destacando-se com variações homólogas superiores a 10%, o Centro (+18,4%), a Região Autónoma dos Açores (+14,3%), o Norte (+12,8%), o Alentejo (+12,5%), o Algarve (+11,3%) e a Península de Setúbal (+10,6%). Oeste e Vale do Tejo (+1,5%) e a Grande Lisboa (+3,5%) observaram os aumentos menos expressivos.

A taxa líquida de ocupação-cama do alojamento turístico na Região, no mês em referência, foi de 70,3%, +1,5 pontos percentuais (p.p.) face ao observado no mês homólogo (68,8%). Por sua vez, a taxa de ocupação-quarto atingiu os 80,4% (78,3% em abril de 2024).

No mês de abril de 2025, a estada média no conjunto do alojamento turístico fixou-se em 4,51 noites, permanecendo inalterada face ao mesmo mês do ano anterior. Os valores mais elevados continuam a ser observados na hotelaria (4,60 noites) e no alojamento local (4,44 noites), seguidos pelo turismo no espaço local, que apresenta a estada média mais baixa, com 3,49 noites.