Chegou hoje ao fim um impasse que durava já algum tempo. “Na sequência do processo negocial entre a comissão negociadora patronal da ACIF-CCIM e o Sindicato dos Trabalhadores na Hotelaria, Turismo, Alimentação e Similares da Região Autónoma da Madeira, com vista à atualização da tabela salarial dos trabalhadores do setor, vimos por este meio informar que a última proposta apresentada pela Associação foi aprovada hoje, no decorrer da reunião plenária dos trabalhadores”.

Numa nota enviada à redação, é então referido que a proposta aprovada contempla um aumento salarial de 5,1% transversal a todas as categorias profissionais, garantindo ainda um aumento mínimo de 65€ por trabalhador.

Para a ACIF –CCIM “este acordo representa um esforço significativo por parte das empresas do setor, resultando num aumento médio ponderado de aproximadamente 6,17%, tendo em conta o valor mínimo estabelecido. Importa ainda destacar que, para além deste aumento, muitas das empresas associadas estão a atribuir prémios extraordinários aos seus colaboradores, refletindo o desempenho positivo do setor turístico em 2024. No entanto, sublinhamos que estes prémios adicionais devem continuar a acompanhar os ciclos económicos e os resultados empresariais, não devendo ser convertidos em encargos fixos permanentes. Tal prática poderia comprometer a sustentabilidade das empresas em fases de menor crescimento económico ou de menor desempenho operacional”.

A ACIF-CCIM acrescenta ainda que “reafirma o seu compromisso com o diálogo social construtivo e responsável, valorizando os trabalhadores e promovendo a competitividade e a resiliência das empresas do setor”.