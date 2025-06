O diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, e o chefe de gabinete do Presidente do Governo Regional da Madeira, em representação do Executivo Madeirense, deslocam-se à Venezuela entre os dias 23 de junho e 2 de julho, no âmbito das celebrações do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses.

Na visita oficial de 10 dias, a comitiva vai passar por cidades como Caracas, Barquisimeto, Valência, Maracay e Los Teques, onde vivem cerca de meio milhão de madeirenses e descendentes de madeirenses.

Com esta deslocação o Governo Regional pretende reforçar os laços entre a Madeira e uma das maiores e mais representativas comunidades da nossa diáspora no mundo, homenageando o papel histórico, social e económico da comunidade luso-venezuelana.

Grande parte da agenda será preenchida com visitas a Associações Madeirenses que desenvolvem atividades culturais, recreativas, gastronómicas e solidárias em prol da Comunidade na Venezuela. Mas também haverá espaço para encontros com o corpo diplomático e consular português, e com os conselheiros, empresários e personalidades madeirenses.

A visita de Sancho Gomes à Venezuela acontece também num contexto marcado pelas questões socioeconómicas que afetam parte da população residente naquele país, incluindo parte da comunidade madeirenses

Recorde-se que o Governo Regional da Madeira tem acompanhado com atenção a situação socioeconómica da Venezuela, procurando avaliar as necessidades emergentes e encontrar formas concretas de apoio, nomeadamente o apoio ao movimento associativo da Diáspora, por forma a colmatar as necessidades dos madeirenses mais vulneráveis.