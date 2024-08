Grupo Folclórico da Camacha mostra tradição madeirense em New Bedford (com fotos)

O Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha está a participar, como convidado de honra, na 108.ª Festa do Santíssismo Sacramento de New Bedford, e ontem deu a conhecer um pouco das tradições madeirenses quando subiu a um dos quarto palcos existentes no recinto do evento, que todos os anos atrai milhares de pessoas.

Refira-se que o grupo camachense vai voltar atuar hoje e em todos os dias desta festa, que termina no domingo, nos Estados Unidos.