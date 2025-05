A Igreja de São Bernardete, em Crawley – Londres, acolhe este domingo a tradicional Festa do Divino Espírito Santo, que deverá reunir milhares de madeirenses e portugueses, numa das celebrações mais procuradas pela comunidade madeirense no Reino Unido.

O evento começou às 10h30 com a missa e prossegue com atuações musicais de artistas nacionais, regionais e locais. Em palco estarão nomes como Augusto Canário & Amigos, João Quintino, Paulino Santos, Lúcia Macedo, Diego Santos, Bailinho Raízes Lusitanas, Kids Minisdisco e o DJ Fábio Costa.

No exterior da igreja está montado um autêntico arraial madeirense, com as iguarias típicas da Região, como a espetada, o bolo do caco, a poncha, entre outras especialidades.

A edição deste ano conta com a presença do presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, como convidado especial. A festa tem ainda três festeiros: Carlos Menezes, natural da Calheta, Abílio Côrte, da Ribeira Brava, e Teresa Leça Jardim, dos Canhas – Ponta do Sol.

Também o presidente da Junta de Freguesia dos Canhas, Norberto Pita, marca presença no evento.

A Rádio Calheta está a transmitir a festa em direto até às 14 horas.