A Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa continua a acompanhar o evoluir da situação na República Bolivariana da Venezuela, “e não poderia deixar de saudar a forma como a Comunidade Madeirense e Luso-venezuelana participou no ato eleitoral, quer aqui na Madeira, quer na Venezuela”.

Em nota de imprensa, a DRCCE salienta que “o dia de ontem ficou marcado por manifestações, que esperamos decorram pacificamente, apesar de alguns relatos preocupantes que nos chegam de terras venezuelanas”.

A direção regional refere ainda que vai “aguardar pelos próximos dias o desenrolar dos acontecimentos, esperando que seja garantida a segurança das pessoas e bens.

Vamos continuar a acompanhar este processo com atenção, com a esperança de que aquele grande país garanta para si estabilidade democrática, que permita rapidamente encontrar o caminho do progresso, do desenvolvimento económico e do bem-estar para toda a sua população, entre a qual se encontram cerca de 400 mil madeirenses e seus descendentes.

Um grande abraço à enorme e acarinhada comunidade madeirense nesse grande país que é a Venezuela! E um abraço a todos os ex-emigrantes e luso-venezuelanos que residem entre nós e contribuem para o nosso desenvolvimento, progresso e bem-estar.”, conclui a nota assinada por Sancho Gomes.