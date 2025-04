A Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte na Madeira, até às 0600 horas locais de 09 de abril.

De acordo com o último boletim meteorológico, o vento será moderado a fresco, com algumas variações no decorrer da manhã e da tarde. O vento será inicialmente do quadrante sul, com intensidade entre 20 e 39 km/h, podendo atingir valores de 40 a 50 km/h por vezes, até meio da manhã. A partir da tarde, a intensidade do vento diminuirá (12-19 km/h), com rotação para o quadrante sudoeste e, gradualmente, voltando para norte ao longo do dia.

A visibilidade será geralmente boa a moderada, mas poderá ser temporariamente fraca durante as primeiras horas da manhã.

Quanto à ondulação, a costa norte apresenta ondas de W/NW com alturas entre 3 a 4 metros, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3 metros. Já na costa sul, a ondulação será de SW, com ondas entre 1,5 a 2,5 metros, podendo atingir 2,5 a 3 metros na zona oeste.

Dada a intensidade do vento e das ondas, as autoridades alertam a comunidade marítima e a população em geral para os cuidados a ter, especialmente antes e durante a permanência no mar ou em zonas costeiras. Em particular, recomenda-se: reforçar a amarração das embarcações, assegurando que estão devidamente seguras.