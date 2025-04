Bom dia!

- Arranca às 10h00, integrada na Semana do Mar, a apresentação do Projeto AQUAFISH0.0 e discussão de aspetos relacionados com o evento ‘Semana do Mar’, na Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira.

- No salão nobre da Câmara Municipal da Calheta realiza-se, às 11h00, a apresentação do festival de música ‘Calheta SoundsCool’.

- Às 14h30, a Câmara Municipal do Funchal apresenta, em conferência de imprensa, o fecho de contas de 2024, no salão nobre da autarquia.