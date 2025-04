Bom dia!

Os casos de violência prevalecem nos serviços da PSP na Madeira. Os crimes mais participados no ano passado foram de ofensas à integridade física, seguidos de violência doméstica e ameaças ou coação. No total, a polícia recebeu cerca de 1.900 denúncias, mais de cinco por dia. Em declarações ao JM, o Comando Regional pede maior consciência aos cidadãos. A UMAR defende penas mais pesadas para os agressores.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca as tarifas dos EUA. Veiga França espera que “guerra disparatada” passe rápido.

Saiba ainda que Projeto da SPEA Madeira em foco na National Geographic e que Pedro Ramos afasta hipótese de voltar a exercer medicina.

Apostadores continuam a colocar os NAPA fora da final da Eurovisão é outro assunto de relevo nesta edição que destaca um Lembra-se. Papa já ‘encheu’ Praça vazia.

Não perca ainda as Ocorrências com vários assuntos de relevo: Casal em motociclo sofre acidente nos Socorridos; Carro funerário despistou-se no Caniço; Jovem alterado provoca distúrbios num bar; Capotanço aparatoso assustou no Pico do Funcho.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira!