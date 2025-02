Por ocasião do Dia de São Valentim, Afonso Laginha, Cônsul-geral de Portugal em Joanesburgo, esteve reunido, ontem, num hotel situado em Bedfordview, com a direção da Liga da Mulher Portuguesa na África do Sul, filial de Joanesburgo.

A presidente da filial, Mimi Jardim, apresentou cumprimentos de boas-vindas ao diplomata em nome da direção a que preside numa forte expressão de acolhimento afetuoso e de grande satisfação pela presença do Cônsul-Geral de Portugal.

Durante o animado e concorrido pequeno-almoço, foram abordados assuntos de interesse comum e discutidas possibilidades de cooperação no âmbito das atividades da Liga, designadamente de cariz social e cultural.

Afonso Laginha, que assumiu as funções de Cônsul-Geral de Portugal no final do ano passado, conforme o JM noticiou oportunamente, destacou o contributo muito significativo e relevante da Liga, iniciada na década de 80 do século passado, na promoção do bem-estar da comunidade portuguesa e de cidadãos de outras nacionalidades, não olhando a géneros.

Realçou, ainda, que o Consulado-Geral, que disse ter a honra de chefiar, é constituído quase exclusivamente por mulheres , não escondendo o seu orgulho na equipa que o acompanha na representação diplomática de Portugal em Joanesburgo.

Essa realidade, prosseguiu, devia merecer todo o nosso respeito, admiração e carinho.

O desafio que representa as múltiplas identidades assumidas pelas mulheres no quotidiano, incluindo no trabalho e na vida familiar , foram ainda objeto da sua intervenção , concluindo homenageando todas as mulheres pelo papel fundamental que desempenham, para desenvolvimento da sociedade.

O Cônsul-Geral foi depois presenteado com um livro escrito por Mimi Jardim e uma bonita gravata atinente ao Dia de São Valentim.

Foi anunciado que no próximo dia 8 de março, sábado, terá lugar um almoço solidário organizado pela filial de Joanesburgo da Liga da Mulher Portuguesa da África do Sul, que se realizará no Clube Italiano (The Italian Club) em Marais Road, Bedfordview.