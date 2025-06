O Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas teve o seu ponto alto, ontem, nas instalações da Embaixada de Portugal em Muckleneuk que contou com a presença de centenas de portugueses e nacionais sul africanos e de países africanos.

Na cerimónia esteve presente Mzwanele Nyhonto, ministro do Desenvolvimento e da Reforma Agraria do Governo Unidade Nacional da África do Sul em representação do Presidente Cyril Ramaphosa e vários diplomatas.

O início deste evento foi iniciado com o entoar do hino nacional da África do Sul e de “A Portuguesa” .

Carlos Costa Neves, embaixador de Portugal na África do Sul agradeceu a presença de todos e encetou o seu discurso começando por se referir que na África do Sul, radica-se a maior das comunidades lusas neste continente e uma das de maior dimensão em todo o mundo.

“Orgulho-me de aqui representar Portugal e todos os portugueses que aqui residem. Prestam, desde sempre, um contributo incalculável ao desenvolvimento deste grande país e inserem-se hoje de forma deveras expressava no tão rico e multifacetado tecido social sul africano”, disse.

Foram servidas em abundância as mais variadas iguarias assim como uma gama de bons vinhos portugueses onde os presentes desfrutaram de um convívio alegre e são.

Porém, ouvia-se aqui e ali entre pessoas que se conheciam, veredictos de consciência sobre a atual situação do país, do novo secretário de estado das comunidades e também da vitória da seleção portuguesa de futebol.