A Academia do Bacalhau Mãe comemorou o 57.º aniversário da sua fundação com um almoço realizado nas instalações do Núcleo de Arte e Cultura, situado em Victoria Street, sul da cidade de Joanesburgo.

Participaram nas comemorações cerca de 100 pessoas, um número reduzido e em que a maioria dos presentes ultrapassou a presença de compadres e comadres, o que constituiu uma deceção.

Esta Academia foi fundada em 1968, em Joanesburgo, por um grupo de quatro amigos que teve como objetivo levar a efeito as comemorações do Dia de Portugal e de incrementar ações de filantropia. A instituição tem norteado desde então a sua atividade segundo tais ditames e vem assistindo financeiramente o lar da terceira idade Rainha Santa Isabel, em Albertskroon, onde reside um número significativo de idosos portugueses.

Para além disso, a Academia substitui o Estado no auxílio a algumas pessoas da comunidade lusa que se encontram em situação de indigência ou doentes, ajudando na aquisição de medicamentos e géneros alimentícios.

A Academia do Bacalhau é hoje uma organização internacional com um historial de união no seio das comunidades portuguesas espalhadas pelos cinco continentes. A primeira Academia criada em Portugal foi na Ilha da Madeira. Presentemente existem 66 Academias do Bacalhau no mundo.

Ao JM, Rogério Nascimento, compadre-presidente revelou que não se recandidata às próximas eleições, alegando fadiga e a dificuldade em conciliar a gestão da Academia com a sua atividade profissional, pesando também o facto de ter visto agravar-se um problema de saúde surgido em consequência de um acidente de mota que sofreu.

“Sei e levo em consideração que a mudança é necessária e será sempre para melhor, e devemos evitar a todo o custo a perda de virtude e do espírito de bem fazer”, disse o dirigente, lamentando depois “que alguns ‘entendidos’ com motivos obscuros, direi mesmo de má-fé, incitem o boicote aos nossos convívios o que é deplorável, esquecendo-se que ao fazê-lo lesam, essencialmente, o Lar Rainha Santa Isabel para onde a maioria dos fundos apurados são canalizados para apoiar e minimizar as dificuldades com que a organização se acareia”.

Mas o compadre-presidente disse que conta com muitos apoios de pessoas não afetas à Academia do Bacalhau e que o fazem por conhecer a natureza e caraterização da nossa missão que é ajudar.

Instado a comentar a possibilidade de a presidência da Academia do Bacalhau Mãe enveredar por uma presidência rotativa, Rogério Nascimento foi perentório na resposta: “Definitivamente, não.“

Em 2023, a Academia do Bacalhau Mãe foi agraciada com a Comenda da Ordem do Mérito aquando da visita de Marcelo Rebelo de Sousa à África do Sul por ocasião das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas pelo trabalho de solidariedade desenvolvido.