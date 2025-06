O Clube de Ténis do Funchal pretende levar a efeito a 17.ª edição do Troféu Inocêncio de Freitas.

Este evento, cuja 1.ª edição ocorreu em 1990, voltou a ser reeditado em resposta às várias solicitações expressas por antigas glórias e participantes de edições anteriores, saudosistas da competitividade que este Torneio motivava, bem como do convívio, da confraternização e da boa disposição proporcionadas.

“Justifica-se também por ser mais uma oportunidade de evocar e enaltecer o nome do Senhor Inocêncio de Freitas, figura ímpar do Ténis Regional e um dos principais impulsionadores e dinamizadores do Grupo de Ténis “Old Boys” criado no antigo British Country Club, no início da década de sessenta”, refere, num comunicado enviado à redação.

O XVII Troféu Inocêncio de Freitas decorrerá nos campos da Quinta Magnólia, entre os dias 04 e 06 de julho e contará com a presença de equipas de Espanha, Madeira, Porto e Lisboa, que jogarão na modalidade de pares, no escalão de + 55.

Entre os atletas desta edição, destacam-se alguns nomes emblemáticos do ténis nacional, que participaram em edições anteriores, tais como vasco Costa, José Vilela, Manuel de Sousa, Miguel Soares, Ferreira da Costa, José Manuel Lomelino, João Luís Lomelino, Piti Borges, e pela primeira vez, contamos com uma equipa de Espanha, composta por jogadores campeões internacionais, entre outros.