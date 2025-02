O Nacional defronta, hoje, o Arouca, na Choupana, sendo que, apesar do frio, alguns adeptos aguardam, já o início do jogo que decorre no Estádio da Madeira.

Conforme já noticiámos hoje, o treinador do Nacional, Tiago Margarido, fez três alterações ao onze para o embate de hoje diante do Arouca no Estádio da Madeira. O avançado Joel Tagueu fará a sua estreia enquanto os médios Djibril Soumare e Daniel Penha entram no 11 em substituição de Isaac, Matheus Dias e Laabidi.O jogo começa às 15h30 no Estádio da Madeira, com arbitragem de Iancu Vasilica.O Nacional e o Arouca ocupam o 14.º e 13.º lugares na classificação, ambos com 19 pontos, tendo o Arouca vencido na primeira volta por 1-0.