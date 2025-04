Só o madeirense Francisco França encontrou o caminho do golo numa tarde de desacerto coletivo na finalização.

O desempenho do Marítimo está hoje em destaque na capa do Desporto. O oponente, o Leixões, agradeceu as oportunidades desperdiçadas e levou um ponto para casa, enquanto o Marítimo continua o jejum de triunfos em casa, onde só venceu dois dos 14 desafios disputados.

Já o Nacional viu a equipa do Estrela falhar a primeira tentativa de aterragem na Madeira. O avião voltou a fazer uma nova tentativa mais tarde. A Comitiva do Estrela da Amadora só chegou à Madeira perto da meia-noite. Atraso obrigou a adiar o jogo para o final da tarde de hoje.

Hoje, há clássico escaldante. O FC Porto precisa de vencer hoje (20h30) o Benfica para continuar ligado à luta pelo título. Os encarnados procuram ganhar para pressionar o Sporting, que amanhã recebe o Braga.

”Leões transpiraram para bater o Galomar” no basquetebol; e “Verde-rubros derrotados no recinto do Sporting”, em andebol, são outras chamadas na capa do Desporto.