A Festa do Desporto Escolar abriu ontem com um espetáculo repleto de movimento, subordinado ao tema ‘Senhora do mar, a esperança’. O Estádio do Marítimo encheu para assistir a um momento singular que voltou a demonstrar o talento da comunidade educativa madeirense.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o futebol. Fábio Pereira reparte favoritismo com o AVS e mostra orgulho no Vizela.

Já na Taça Nacional, Futsal do Nacional à procura de voltar ao terceiro escalão.

