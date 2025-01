Treinador do Benfica dá conferência de imprensa às 17h30

O treinador do Benfica vai falar aos jornalistas este domingo no Seixal.

A conferência de imprensa marcada nas últimas horas poderá estar relacionada com o momento desportivo que o Benfica atravessa, bem como a conversa que Bruno Lage teve com adeptos no Estádio da Luz após a derrota de sábado com o Casa Pia, em Rio Maior.

Recorde-se que a conversa do técnico encarnado com os adeptos foi gravada e o áudio altamente partilhado nas últimas horas.