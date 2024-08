O treinador do Nacional, Tiago Margarido, disse hoje que o Nacional tem “margem de progressão” para crescer enquanto equipa, acreditando em melhorias na receção ao Farense, em partida da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O técnico dos ‘alvinegros’ considera que o resultado negativo frente ao Arouca “trouxe muita coisa” positiva para o grupo, por tratar-se de uma “derrota injusta”, referiu, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo de domingo com o Farense, no Estádio da Madeira.

“Sentimos a derrota durante 24 horas e depois pensamos no jogo que temos pela frente”, desabafou, para depois dizer que a base de trabalho durante a semana incidiu sobre a “finalização” e com muita “ligação da segunda para a terceira fase” de construção.

O treinador, de 35 anos, vê semelhanças nos ‘leões’ de Faro, que também “perderam muitos jogadores”, comparativamente à temporada passada, constatando que a “classificação não espelha a qualidade” dos comandados por José Mota.

“O Farense é uma equipa muito semelhante a nós no que diz respeito à restruturação do plantel”, salientou, pois existe sempre um “período de adaptação” quando ocorrem grandes transformações nas equipas.

Sobre o mercado de transferências, que encerra em Portugal dentro de dois dias, Tiago Margarido desvendou que ainda espera por mais “uma entrada”, a juntar aos 17 atletas já contratados, tendo confidenciado que dois jogadores do atual plantel estão de saída, sem especificar.

O técnico insular mostrou-se satisfeito com a integração dos recém-contratados Léo Santos e Douglas Sequeira, que “estão a progredir bem” e têm apresentado bom “rendimento” nos treinos, mas ainda não são opções.

O médio Djibril Soumaré e o defesa João Aurélio continuam a recuperar das respetivas lesões e não entram nas contas para este jogo.

O conjunto nacionalista, que ocupa o 16º lugar, com apenas um ponto, fruto do empate na visita ao reduto do AVS (1-1), procura a primeira a vitória no campeonato, depois de ter averbado uma derrota em casa do Arouca (1-0), que se seguiu a uma goleada caseira sofrida frente ao Sporting (6-1).

O emblema algarvio, apenas com derrotas e ainda sem pontuar no campeonato, divide a lanterna-vermelha com o Casa Pia, depois de ter perdido nos dois jogos já realizados em casa, perante Moreirense (2-1) e Sporting (5-1), assim como na deslocação a Vila do Conde, com o Rio Ave (1-0).

O Nacional recebe o Farense no domingo, a partir das 15:30, em partida relativa à quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.