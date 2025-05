Ténis de Mesa: São Roque perde e Sporting sagra-se decacampeão

O São Roque perdeu esta tarde no 2.º jogo da final da 1.ª Divisão Nacional de ténis de mesa e desta forma o Sporting sagrou-se campeão português pela 10.ª temporada cosnecutiva.

Depois da derrota no 1.º jogo por 3-2, em partida disputada no Funchal, desta feita os sanroquinos perderam por 3-0 no Pavilhão de Alvalade.