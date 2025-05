Taça de Portugal: Três detidos pela PSP e dois feridos por artigos de pirotecnia

Três pessoas foram hoje detidas pela PSP no âmbito do jogo da final da Taça de Portugal em futebol, no Jamor, Oeiras, e duas ficaram feridas, uma das quais conduzida ao hospital, segundo fonte policial.

A oficial de ligação à operação da disputa da final da taça, comissária Ana Ricardo, confirmou à agência Lusa a detenção de três pessoas, uma por especulação (na venda de bilhetes), outra por arremesso de objeto (artigo de pirotecnia) contra uma viatura em movimento e uma terceira por resistência e coação sobre um agente da PSP.

Na sequência dos festejos da final da Taça de Portugal, no Estádio do Jamor, entre o Benfica e Sporting, há a registar dois feridos por queimaduras provocadas por artigos pirotécnicos, uma assistida no local e outra mais grave, um jovem de 19 anos, transportada para o Hospital de São José por elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), referiu a fonte.

A PSP identificou também, até ao momento, pelas 18:15, 25 pessoas, que foram conduzidas para esquadra por posse ou deflagração de artigos de pirotecnia.

O jogo entre Benfica e Sporting está a disputar-se esta tarde no Estádio do Jamor, no concelho de Oeiras, distrito de Lisboa, com um empate a zero até ao intervalo, sendo a zona circundante ao estádio nacional palco dos tradicionais festejos, com comida e bebida, com adeptos dos dois clubes lisboetas.