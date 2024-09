Taça de Portugal: Treinador do Marítimo fala em “desastre”

O Marítimo foi esta tarde eliminado da Taça de Portugal, ao perder na 2.ª eliminatória na casa do Pevidém, por 2-1, após prolongamento.

A eliminação dos verde-rubros frente aos minhotos que atuam no quarto escalão foi classificada pelo treinador Jorge Silas como um “desastre”.

“Este é daqueles jogos que não se explica. Mesmo nos 90 minutos não merecíamos ter empatado. Merecíamos ter perdido. Devemos estar envergonhados com o nosso rendimento. Não há outra maneira de ‘olhar’ para isto. Há muitas coisas que deveriam ter sido diferentes. Temos de continuar a trabalhar”, afimou Silas.

“A suposta diferença de qualidade de uma equipa para a outra, tanto coletiva, como individual, não se notou. Quando dividimos um jogo de duas categorias abaixo da nossa, acabamos por sofrer como sofremos. Falta-nos muita ambição, coisa que temos de encontrar dentro de nós, e muito caráter, no sentido de querer representar este clube como ele merece. Ao minuto 90, marcámos um golo com sorte. Chegámos ao prolongamento e sofremos mais um golo, numa situação trabalhada durante a semana.”

“Já tivemos muitas conversas no grupo sobre a nossa situação. Não podemos fugir à responsabilidade. Se eu for embora, e vier outro treinador, mas esta atitude competitiva permanecer as coisas vão continuar na mesma. Este resultado é muito mais do que um alerta. É um ‘desastre’”, concluiu o técnico.