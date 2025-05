O Sporting procura no domingo, na final da Taça de Portugal de futebol, conquistar a sua primeira ‘dobradinha’ em mais de 20 anos, enquanto o Benfica joga o seu futuro próximo no Jamor.

Após a conquista do campeonato e o seu primeiro ‘bi’ em mais de 70 anos, o Sporting pode agora alcançar a ‘dobradinha’, algo que aconteceu pela última vez em 2001/02, e reforçar uma época que já é histórica.

Numa posição bem diferente aparece o Benfica, com o jogo do Estádio Nacional a valer mais do que a conquista de um troféu, uma vez que pode ditar a continuidade - ou não - de Bruno Lage, apesar de Rui Costa ter garantido que o técnico iria começar a nova época. De resto, o próprio presidente dos ‘encarnados’ poderá estar dependente deste troféu, desde logo porque se aproxima um ato eleitoral no clube, em outubro.

O Benfica é recordista de títulos na Taça de Portugal, com 26, mas há quase uma década que não sai vencedor do Jamor (a última vez foi em 2016/17, com Rui Vitória) e tem estado de costas voltadas com a competição no novo século.

Desde 2000, os ‘encarnados’ só conquistaram a prova ‘rainha’ em três ocasiões e estiveram apenas em mais quatro finais, sendo esta a quinta.

Já o Sporting, tem 17 Taças no seu museu, a última alcançada em 2018/19, sendo esta a sua segunda final seguida, depois de ter sido batido pelo FC Porto na última temporada.

O central costa-marfinense Diomande é o único jogador em dúvida para o técnico Rui Borges, que pode assistir no Estádio Nacional à despedida de vários elementos, incluindo Viktor Gyokeres.

O sueco, após uma temporada fantástica em que leva 53 golos em todas as provas, dificilmente deverá continuar em Alvalade - tem vários ‘tubarões’ europeus no seu encalço -, mas o mesmo cenário pode acontecer com outras figuras, como Gonçalo Inácio, Hjulmand ou Trincão, fruto do sucesso ‘leonino’.

A ‘ressaca’ dos festejos pelo bicampeonato poderá ter algum peso na equipa do Sporting no decorrer da final, mas os ‘leões’ aparecem no Jamor muito menos pressionados que o Benfica, que chegou a encaminhar-se para o título, mas acabou por ver o eterno rival celebrar.

Deixar escapar a Taça de Portugal, e ainda mais para o rival histórico, promete deixar a Luz em ‘fogo’, com Lage a ficar com poucas condições para permanecer no cargo, ainda mais quando há um Mundial de clubes em junho.

A final da 85.ª edição da Taça de Portugal levanta dúvidas sobre Di María: se a decisão de domingo será a última aparição do argentino pelos ‘encarnados’ ou se o extremo ainda irá participar na competição que vai decorrer nos Estados Unidos.

Baixa certa no Jamor parece ser o norueguês Aursnes, um jogador muito importante na ação da equipa do Benfica e cuja ausência se fez notar na última jornada do campeonato, no empate (1-1) em Braga.

Benfica e Sporting defrontam-se na final da prova ‘rainha’, a partir das 17:15, no Estádio Nacional, em Oeiras.