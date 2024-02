Taça de Portugal: Sporting avassalador nos jogos caseiros com Benfica

O Sporting tem um domínio avassalador sobre o Benfica nos jogos caseiros para a Taça de Portugal em futebol, com 13 triunfos, contra apenas três derrotas, a última há mais de 60 anos.

Em 16 receções aos ‘encarnados’, para a segunda prova mais importante do calendário luso, os ‘leões’ só falharam o triunfo em 1942/43 (2-3), 1944/45 (1-2) e 1962/63 (0-1), e, nestas ocasiões, só na primeira foram eliminados.

Em 1942/43, os ‘encarnados’ venceram no Lumiar por 3-2, com tentos de Canário, Teixeira e Cruz, este último de penálti, garantindo um lugar na final do Jamor, onde golearam o ‘secundário’ Vitória de Setúbal por 5-1.

Os outros triunfos, também em meias-finais, não deram apuramento, pois, em 1944/45, o Sporting ganhou por 3-2 no Campo Grande, na segunda mão, e depois venceu o desempate no Lumiar, e, em 1962/63, os ‘leões’ responderam com um 2-0.

A formação ‘leonina’ está, ainda assim, invicta em casa face às ‘águias’ para a Taça de Portugal há mais de seis décadas, tendo triunfado nos últimos sete jogos, entre 1975/76 e 2018/19.

Depois do 0-1 selado por José Águas em 1962/63, o Sporting só sabe ganhar em Alvalade e o primeiro triunfo aconteceu em 1975/76, na quinta ronda, que os ‘leões’ ultrapassaram no prolongamento, graças a um tento de Libânio (115 minutos).

Na época seguinte, as duas equipas voltaram a encontrar-se em reduto ‘leonino’ e o ‘herói’ dos locais foi Manoel, que conseguiu um ‘hat-trick’ (10, 52 e 57 minutos), escrevendo a solo o 3-0 que colocou o Sporting nos ‘quartos’.

Pela terceira vez consecutiva, em 1977/78, o sorteio ditou dérbi em Alvalade e os ‘leões’ venceram, rumo às meias-finais, com dois tentos de Manuel Fernandes e um de Keita, antes do golo de honra de Humberto Coelho (3-1).

Seis anos volvidos, o Sporting voltou a receber os ‘encarnados’, agora nos ‘oitavos’, e triunfou por 2-1, com golos de Jordão e Manuel Fernandes, ambos na segunda parte, após o golo madrugador de Carlos Manuel.

Depois, foi preciso esperar mais de duas décadas para novo encontro em Alvalade, que aconteceu nas meias-finais de 2007/08, num jogo com oito golos, que os ‘leões’ ganharam por 5-3, depois de estarem a perder por 2-0.

O atual presidente Rui Costa, aos 19 minutos, e Nuno Gomes, aos 31, materializaram o 0-2, Yannick Djaló (67), Liedson (76) e Derlei (79) viraram para 3-2, Cristian Rodríguez ainda empatou (82), mas Djaló (85) e Vukcevic (90+3) fizeram o 5-3 e colocaram o Sporting na final.

Em 2015/16, o embate foi logo à quarta eliminatória, e os ‘leões’ voltaram a começar a perder – Mitroglou marcou logo aos seis minutos -, mas prevaleceram após prolongamento, graças a um tento de Slimani, aos 112 minutos.

O derradeiro embate aconteceu na segunda mão das meias-finais de 2018/19 e o Sporting deu a volta ao desaire por 2-1 na Luz com um triunfo por 1-0, graças a um tento de Bruno Fernandes (75 minutos), que já marcara na Luz.

O Sporting vai, assim, em busca do oitavo triunfo consecutivo, e do 14.º em 17 jogos, pois, nos primórdios, também venceu em 1941/42 (4-0), 1944/45 (1-0), 1947/48 (3-0), 1953/54 (3-2), 1958/59 (2-1) e 1959/60 (3-0).

O encontro entre ‘leões’ e ‘águias’, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal em futebol, realiza-se na quinta-feira, a partir das 20:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.