Taça da Liga: SC Braga marca encontro com o Benfica nas meias finais

O Sporting de Braga apurou-se hoje para a ‘final four’ da Taça da Liga de futebol e marcou encontro com o Benfica nas meias-finais, ao vencer por 2-1 na receção ao Vitória de Guimarães, em jogo dos ‘quartos’.

Nuno Santos adiantou os vimaranenses, aos 10 minutos, mas Niakaté, aos 22, e Bruma, aos 75, de grande penalidade, assinaram a reviravolta dos bracarenses, sendo que os visitantes terminaram a partida reduzidos a 10 elementos, por expulsão de Borevkovic, aos 70.

O Sporting de Braga, detentor do troféu e com três conquistas da Taça da Liga (2012/13, 2019/20 e 2023/24), vai defrontar nas meias-finais o Benfica, enquanto a outra meia-final vai opor o Sporting ao vencedor do encontro de hoje entre FC Porto e Moreirense, agendado para as 20:45.

A ‘final four’ da Taça da Liga vai decorrer em Leiria, com as meias-finais em 07 e 08 de janeiro de 2025, e a final marcada para dia 11 do mesmo mês.