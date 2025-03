Bom dia!

O Sporting pode respirar de alívio. Gyökeres mostrou ontem estar de regresso à boa forma física, ditando diferenças na vitória leonina (3-1) frente ao Estoril. O sueco apontou dois golos.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a I Liga. Foco em vencer na Luz. na Luz O jogador do Nacional, Gustavo Garcia, promete uma equipa com “mentalidade vencedora” diante do Benfica.

Já no Marítimo, AG destitutiva só avança se sócios pagarem depósito. Tranquada Gomes avisa que os subscritores têm de entregar 1.280 euros.

Saiba ainda que na formação chegou a hora das decisões. O Ponta do Sol Cup fechou ontem com o apuramento dos vencedores. Hoje, é a vez do Calheta Viva Cup encerrar a competição.

Desta também para o karting. Bernardo prepara estreia no Campeonato de Portugal. Jovem promessa madeirense está otimista para a nova etapa da carreira que se assinala no fim de semana, em Viana do Castelo.

