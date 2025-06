O Sporting Clube da Madeira sagrou-se campeão da Taça da Madeira de Futsal em Seniores Femininos, após uma vitória determinada frente ao Estrela da Calheta FC.

A final, realizada “num ambiente vibrante e repleto de emoção, terminou com um resultado favorável à equipa leonina, que demonstrou grande espírito de equipa, garra e qualidade técnica ao longo de toda a partida”, diz uma nota de imprensa.

A equipa do Sporting “entrou em campo com intensidade e foco, controlando o jogo desde os primeiros minutos.”

Apesar da boa réplica do Estrela da Calheta, que nunca deixou de lutar, o Sporting mostrou maior eficácia na finalização e solidez defensiva, garantindo assim o triunfo nesta importante competição regional.

Com esta vitória, o Sporting Clube da Madeira reforça a sua posição como uma das principais referências do futsal feminino madeirense, coroando a época com a conquista de um troféu muito desejado por jogadoras, equipa técnica e adepto