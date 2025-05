A operação da PSP relacionada com os festejos do final do campeonato de futebol em todo o país, com especial incidência em Lisboa e Braga, “decorreu de forma globalmente tranquila, positiva e serena”, informou a polícia em comunicado.

O incidente mais grave envolveu a intervenção da Unidade Especial de Polícia da PSP, devido ao “arremesso de artigos de pirotecnia (baterias de fogo de artifício) na direção dos polícias, tendo havido necessidade de utilização de meios coercivos por parte da PSP (incluindo o emprego de arma antimotim com recurso a bagos de borracha)”, segundo o comunicado, que não esclarece onde ocorreu o incidente.

De resto, em Braga a polícia deu conta de 2 autos de notícia por utilização de artigos de pirotecnia e um por ofensas à integridade física.

Já em Lisboa, a PSP passou três autos de notícia, mais uma vez por utilização de artigos de pirotecnia, registou sete participações de impedimento de acesso a recinto desportivo por taxa de alcoolemia superior ao permitido legalmente, tendo sido identificados cidadãos com taxas de 1,20 g/l a 2,43 g/l.

As autoridades registaram ainda três participações por comportamentos inadequados e dois autos de notícia por danos.

O comunicado termina com um agradecimento da PSP à “colaboração da grande maioria dos adeptos sportinguistas, bem como dos restantes adeptos de futebol, pelo comportamento cívico”.

O dispositivo operacional da PSP Braga, e sobretudo em Lisboa, envolveu “múltiplas valências” e “centenas de polícias, com meios especializados da Unidade Especial de Polícia, nomeadamente do Corpo de Intervenção e do Grupo Operacional Cinotécnico, equipas de intervenção rápida e de prevenção e reação imediata, equipas de trânsito, prevenção e investigação criminal, polícias em patrulhamento apeado e spotters da Unidade Metropolitana de Informações Desportivas”, informou a PSP.