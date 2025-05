A sede do Sporting Clube da Madeira (SCM) amanheceu hoje com a marca do vandalismo na fachada e para os responsáveis deste emblema não restam dúvidas quanto à autoria do do ato.

“Obrigado à malta benfiquista que vandalizou a nossa Sede!! Os Bi-Campeões Somos Nós”, lê-se na publicação feita na página do Facebook da Academia Sporting Funchal.

O símbolo do SCM foi traçado com um X vermelho, tendo anda sido pintado o número 1904, ano de fundação do Benfica e a sigla SLB.

Recorde-se que o bicampeão Sporting e o Benfica, vencedor da Taça da Liga, fecham hoje a época futebolística no Jamor, palco da final da Taça de Portugal.