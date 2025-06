Decorreu hoje, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, uma cerimónia de homenagem promovida pela Associação de Ténis de Mesa da Madeira, através da entrega de louvores a todos os jovens atletas da modalidade que alcançaram o pódio nos Campeonatos Nacionais na presente época desportiva 2024/2025.

A cerimónia contou com a presença da vereadora responsável pelo pelouro da Juventude e Desporto, Helena Leal, bem como de diversas entidades convidadas.

Os prémios de louvor foram atribuídos a um grupo de 25 atletas que, com as suas prestações e conquistas a nível nacional, dignificam de forma exemplar o Município do Funchal e a Região Autónoma da Madeira.Na ocasião, a vereadora Helena Leal salientou que o Funchal, enquanto cidade amiga do Desporto e cidade verdadeiramente ativa, honra, de igual forma, este clube e os seus atletas, que há 37 anos desenvolvem um trabalho de excelência na promoção da prática desportiva, ao que enalteceu ainda todo o esforço, dedicação e motivação demonstrados na modalidade.

“O desporto é essencial para o desenvolvimento da nossa cidade e é através das vossas conquistas que elevamos o nome da cidade do Funchal de forma notável”, referiu a autarca.

A vereadora destacou igualmente que o Município do Funchal reconhece e valoriza a importância da prática desportiva, não apenas no crescimento e projeção da cidade, mas, sobretudo, no desenvolvimento pessoal dos seus cidadãos, promovendo competências fundamentais para o presente e para o futuro.

Desse modo, Helena Leal salientou que o atual executivo já aumentou o apoio ao associativismo em mais de 313%. Apenas em 2025, o Município do Funchal reservou no seu orçamento uma verba de 1,3 milhões de euros para o apoio direto a associações e clubes desportivos, para além de outras áreas de intervenção.

“Isto demonstra que a aposta no associativismo desportivo é, de facto, uma prioridade para nós”, sublinhou.

Por fim, o Presidente da Associação de Ténis de Mesa da Madeira, Victor Morais, agradeceu aos atletas por toda a dedicação e empenho, salientando também o contínuo apoio que a Câmara Municipal do Funchal tem prestado à modalidade e ao clube.