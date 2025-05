O presidente do Benfica, Rui Costa, garantiu hoje que o treinador Bruno Lage vai começar a próxima temporada, depois de os ‘encarnados’ terem visto o Sporting sagrar-se campeão na 34.ª e última jornada da I Liga de futebol.

“O Bruno Lage vai começar a próxima temporada”, assegurou Rui Costa, em declarações aos jornalistas, após o empate em casa do Sporting de Braga (1-1), que deixou o Benfica sem possibilidade de lutar pelo título.

Para Rui Costa, Bruno Lage “nunca foi um problema para o Benfica”, lembrando que o técnico “chegou já com a época a começar, ganhou a Taça da Liga, está na final da Taça de Portugal e lutou até ao fim no campeonato”, razão pela qual o presidente das ‘águias’ diz ser “o menos culpado desta situação”.

À mesma hora, o Sporting vencia o Vitória de Guimarães (2-0) e assegurava o segundo campeonato seguido, com Rui Costa a dar os parabéns aos ‘leões’: “Dar os parabéns ao Sporting, que foi mais competente do que nós”.

Em relação à sua continuidade como presidente do Benfica – as eleições são em outubro -, referiu que “não é tempo para pensar nisso”.

“O meu foco é estar concentrado nos propósitos da equipa e, neste momento, ainda temos uma Taça de Portugal e um Mundial de clubes para jogar. A seu tempo, saberei decidir o que é melhor para mim e para o Benfica. Nunca me coloquei acima do Benfica”, disse.

O presidente do Benfica agradeceu aos adeptos depois de “assumir o falhanço” de a equipa não ter conseguido conquistar o campeonato, “que era o grande objetivo da época”.

“Como responsável máximo, aqui estou a assumir a responsabilidade. Infelizmente, não fomos capazes de dar aos adeptos a alegria que tanto mereciam. É um momento de grande frustração e dor, um ano de trabalho que fica marcado por esta ausência de título”, lamentou.

Para Rui Costa, não foi hoje que o Benfica perdeu o campeonato, considerando, até pela sua experiência como jogador, que “não é fácil jogar um jogo destes”.

“Foi uma época oscilante, na qual o Benfica não começou bem e perdeu pontos nas primeiras jornadas. Tivemos, a determinadas alturas, momentos em que parecia que o campeonato já tinha fugido, conseguimos recuperar desvantagens, e as vezes em que estivemos na frente não conseguimos aguentar essa vantagem”, salientou.

Sobre a continuidade de Di María, notou que “é um jogador que está sem contrato” e que o clube da Luz vai analisar “com o próprio jogador” essa questão. Contudo, o internacional argentino assumiu, já depois do jogo, através das redes sociais, que foi o seu último encontro com a camisola do Benfica no campeonato.