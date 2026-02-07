Roberto Martins (Porsche 991 GT3) domina Rampa da Camacha à chuva

A Rampa da Camacha abriu este sábado a época automobilística de 2026, numa jornada marcada pela chuva, pouca mas intensa, mas também por uma moldura humana significativa ao longo do traçado. Apesar das condições difíceis, o público respondeu em força para assistir à primeira prova do ano, que terminou com a vitória da dupla Roberto Martins/Sara Gonçalves, ao volante de um Porsche 991 GT3.

O piloto natural da Camacha assinou uma estreia de luxo com a nova máquina, registando o tempo de 7:09,288 minutos no acumulado, superiorizando-se a toda a concorrência num dia em que a ausência mais notada foi a do campeão Dinarte Nóbrega. A prestação sólida em piso molhado confirmou a adaptação rápida do piloto ao Porsche e valeu-lhe o lugar mais alto do pódio. Na segunda posição ficou João Filipe Martins, em Kart Cross LBS-RX01, a 1,993 segundos do vencedor, enquanto o terceiro posto foi ocupado por Nuno Figueira e Paulo Silva, em Peugeot 208 Rally4, já a 15,075 segundos da liderança.

A dupla Luís Escórcio/Ricardo Dinis colocou o Volkswagen Golf III GTI no quarto lugar, seguidos por Humberto Ornelas e Marco Fernandes, também em Peugeot 208 Rally4. José Romero, em Semog Bravo Sport, terminou na sexta posição. Dentro do top-10 ficaram ainda Pedro Mendes Gomes e Bruno Fernandes, em Volkswagen Golf IV Kit Car, no sétimo lugar, Nuno Mendonça e Luís Neves, em Toyota Corolla 1600 GTE, em oitavo, Ângelo Escórcio e Marco Marote, em Citroën C2 S1600, no nono posto, e Francisco Correia com Brígida Ferraz, no Citroën Saxo, a fechar os dez primeiros. Classificaram-se mis 10 pilotos.