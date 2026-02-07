MADEIRA Meteorologia
Tribunal da Relação reduz pena por homicídio no arraial do Campanário

    Crime ocorreu no arraial do Campanário em 2024. ARQUIVO JM
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
07 Fevereiro 2026
15:32
A Relação de Lisboa anulou a condenação de 18 anos aplicada a Eduardo Sousa e afixou cinco anos e meio por homicídio simples em excesso de legítima defesa. Na decisão agora revista, a Relação considerou que não estavam reunidos os elementos para a qualificação do crime como homicídio qualificado.

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) anulou a condenação de 18 anos de prisão por homicídio qualificado aplicada a Eduardo Sousa pelo esfaqueamento mortal ocorrido a 4 de fevereiro de 2024, durante o arraial de São Brás, no Campanário, na Ribeira Brava.

Segundo avançou o Jornal de Notícias (JN), os juízes consideraram que o ataque ocorreu no decurso de uma discussão violenta, com gritos de pedido de ajuda, agressões físicas e forte tumulto, entendendo que o arguido agiu no “calor do momento”, convencido de que tentava travar uma agressão grave. A Relação requalificou o caso como homicídio simples em excesso de legítima defesa e fixou a pena em cinco anos e meio de prisão.

Tal como noticiado pelo JM em junho do ano passado, o crime aconteceu depois de a vítima, Artur Sousa, descrita como “exaltada e descontrolada” e com uma taxa de alcoolemia de 1,94 g/l, ter procurado o arguido e o seu patrão, acusando-os de furtos e de consumo de droga num palheiro da sua propriedade.

De acordo com o acórdão do TRL, citado pelo JN, a vítima entrou na chamada “Barraca do Sargento”, onde Eduardo Sousa trabalhava, “deitou duas mesas ao chão” e causou distúrbios entre várias pessoas presentes. Perante a escalada de tensão, o arguido refugiou-se no interior do espaço - uma barraca de venda de frango assado e espetadas - e ligou para o 112.

Momentos depois, ao aperceber-se de que Artur Sousa estaria a agredir o seu patrão, Eduardo Sousa armou-se com uma faca de talhante, com lâmina de 30,2 centímetros, retirada do interior da barraca, saiu e atingiu a vítima pelas costas com três golpes - dois no tronco e um profundo no pescoço, efetuado “da frente para trás e ligeiramente para cima”.

Ainda segundo o JN, a autópsia confirmou o corte completo da veia jugular, extensas lesões musculares e danos vertebrais, concluindo que as feridas foram a causa direta da morte, declarada no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Após a agressão, o arguido abandonou o local, escondeu a faca - mais tarde revelou onde a tinha deixado - e regressou a casa.

Na decisão agora revista, a Relação considerou que não estavam reunidos os elementos para a qualificação do crime como homicídio qualificado, absolvendo o arguido desse tipo legal, mas concluiu que este atuou em excesso de legítima defesa, condenando-o por homicídio simples agravado pelo uso da arma branca.

Em primeira instância, o Tribunal da Comarca da Madeira tinha condenado Eduardo Sousa a 18 anos de prisão e ao pagamento de uma indemnização de 177 mil euros aos pais da vítima. O arguido encontrava-se em prisão preventiva desde 6 de fevereiro de 2024.

O crime ocorreu após um arraial na freguesia do Campanário, onde arguido e vítima tinham estado a trabalhar em postos de venda ambulante. No início do julgamento, em 13 de maio, o arguido declarou que agiu em defesa do patrão que estava a ser agredido pela vítima e alegou que não a queria matar.

