II Liga: Marítimo volta às derrotas

Depois de 11 jogos sem perder, o Marítimo regressou este sábado às derrotas e aumentou para três o número de desafios sem ganhar.

Nos Barreiros, a contar para a 21.ª jornada da II Liga, os verde-rubros perderam com o Farense, por 1-0. O único golo da partida surgiu aos 90’+3, por intermédio de Balla Sangaré.

Com este resultado, o Marítimo continua com seis pontos de vantagem sobre o 2.º classificado, o Académico de Viseu, e está a dez do Lusitânia de Lourosa, equipa que ocupa, à condição, o lugar de play-off de promoção. Já o Farense saltou do último para o 14.º lugar, com 24 pontos.