II Liga: Marítimo empatado ao intervalo

07 Fevereiro 2026
Ainda não houve golos no duelo desta tarde entre o Marítimo e o Farense, a contar para a 21.ª jornada da II Liga.

Em duelo entre o 1.º e o último classificado, nos Barreiros, os algarvios estiveram melhor em grande parte dos primeiros 45 minutos, no entanto o lance mais perigoso foi protagonizado pelo verde-rubro Carlos Daniel.

O Marítimo alinha com o seguinte onze titular: Samu Silva Igor Julião, Júnior Almeida, Rodrigo Borges, Afonso Freitas, Ibrahima Guirassy, Carlos Daniel, Raphael Guzzo, Simo Bouzaid, Adrián Butzke e Martín Tejón.

No banco de suplentes verde-rubro: Alfonso Pastor, Xavi Grande, Vladan Danilovic, Marco Cruz, Rodrigo Andrade, Francisco Gomes, Preslav Borukov, José Melro e Enrique Peña Zauner.

Onze do Farense: rian Araújo, Alysson, Rúben Fernandes, Toni Herrero, Alex Pinto, Yannick Semedo, Cláudio Falcão, Derick Poloni, Miguel Menino, Anthony Carter e Rui Costa.

