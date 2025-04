O jogo entre Rio Ave e Sporting, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal em futebol, disputa-se em 22 de abril, com o Benfica a receber o Tirsense no dia seguinte, anunciou hoje a federação.

Após a primeira mão, com o triunfo do Sporting em casa frente aos vila-condenses, por 2-0, e a goleada do Benfica na visita à casa emprestada do emblema de Santo Tirso, por 5-0, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou a calendarização dos segundos jogos.

O Rio Ave recebe o Sporting na terça-feira, dia 22 de abril, às 20:45, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, recinto que vai acolher os jogos da formação do vale do Ave até ao fim da época, devido aos estragos no recinto do emblema de Vila do Conde.

No dia seguinte, o Benfica defronta o Tirsense, no Estádio da Luz, em Lisboa, às 20:15.

O Sporting, que já ergueu o troféu 17 vezes, procura a sua 31.ª presença no embate decisivo, enquanto o Rio Ave ambiciona a terceira, depois de ter estado em duas finais, em 1983/84 e 2013/14.

O Benfica é recordistas de triunfos com 26 e 12 vezes finalista, enquanto o Tirsense nunca chegou à final, tendo esta época, como primeira equipa do quarto escalão nacional a chegar a esta fase da prova ‘rainha’, igualado a presença nas ‘meias’ de 1970/71, quando foi batido por duas vezes pelo Benfica nas meias-finais, por 3-1 em casa e 5-1 em Lisboa.

A final da 85.ª edição da Taça de Portugal está marcada para 25 de maio.

A última final da Taça entre os dois ‘grandes’ de Lisboa remonta a 1995/96, quando, em 18 de maio de 1996, no Estádio Nacional, em Oeiras, os ‘encarnados’ derrotaram os ‘verde e brancos’, por 3-1, numa final manchada pela morte de um adepto sportinguista, atingido por um very light lançado da bancada oposta.

O FC Porto, vencedor de 20 edições da prova, incluindo as últimas três, ‘caiu’ no terreno do Moreirense (2-1), na quarta eliminatória.