O dirigente está demissionário na Sociedade Anónima Desportiva que gere a principal equipa de andebol feminino na Madeira. Sabe o JM que está a ser preparada uma Assembleia Geral para reconduzir o presidente que se demitiu ou eleger novo líder no mais curto espaço de tempo possível.

Este é o tema que faz a manchete do suplemento desportivo do JM, onde em destaque está também Santana, que é por estes dias elevada a capital do skyrunning. Hoje acontece o quilómetro vertical que começa no Vale da Lapa e termina na Encumeada Alta.

No futebol, Lenny Vallier vai reforçar a defesa do Nacional, e Vítor Matos foi oficializado como novo treinador do Marítimo.

Leia mais sobre estes e outros assuntos, na edição desta sexta-feira do seu JM.