O Manchester United, de Ruben Amorim, eliminou o Lyon, de Paulo Fonseca, num jogo impróprio para cardíacos.

Old Trafford vestiu-se de vermelho para um embate entre gigantes europeus e que apenas foi decidido no prolongamento, depois do empate a duas bolas nos 90 minutos regulamentares.

O ‘tempo extra’ voltou a ganhar fôlego, com mais uma mão cheia de golos. Aos 105’, Cherki fez o 2-3 e aos 109’ foi Lacazette a fazer o 2-4.

Quando tudo parecia decidido a favor dos pupilos de Paulo Fonseca, Bruno Fernandes aos 114’, de penálti, reduz no marcador, levando a equipa da casa a acreditar na reviravolta.

A partir daí, foi mesmo acreditar que o sonho comanda a vida. Mainoo fez o 4-4 aos 120’ e Maguire, pouco depois, acrescenta mais um e fez o 5-4.

O Manchester United segue em frente para as meias-finais da Liga Europa.